روسيا تقدم طلبا الى العراق لاسيتراد التمور والثوم

2020/05/02 | 09:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف وزير الزراعة صالح الحسني، السبت، عن تلقي العراق طلبا من روسيا لاستيراد التمور والثوم، فيما أشار إلى تصدير العراق 170 الف طن من التمر الى الهند خلال الموسم الماضي.وقال الحسني في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “وزارة الزراعة تلقت طلبات من روسيا لاستيراد التمر والثوم من العراق”، مشيرا إلى أن “هناك […]

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