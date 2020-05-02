2020/05/02 | 09:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي: العملية التي نفذتها زمر الارهاب الاجرامية في سامراء تمثل محاولة يائسة لاستثمار حالة التناحر السياسي التي تعرقل تشكيل الحكومة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/02 | 09:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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