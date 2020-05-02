2020/05/02 | 09:15 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مديرها: الخزين المائي في بحيرة الثرثار وصل الى 67 مليار م مكعب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/02 | 09:15.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مديرها: الخزين المائي في بحيرة الثرثار وصل الى 67 مليار م مكعب) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مديرها: الخزين المائي في بحيرة الثرثار وصل الى 67 مليار م مكعب) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مديرها: الخزين المائي في بحيرة الثرثار وصل الى 67 مليار م مكعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).