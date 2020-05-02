2020/05/02 | 09:15 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
أكدت إدارة سدة سامراء، السبت، عدم وجود اي مخاطر فيضانية لهذا العام بعد ورود إيرادات باتجاه السدة.
وقال مدير سدة سامراء وناظم الثرثار كريم حسن حمادي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “العامين 2019 و2020 يعدان ضمن الاعوام متوسطة الإيرادات وليست أعواماً فيضانية كالسنوات السابقة”.
وأضاف حمادي: “وردت منظومة سدة سامراء وناظم الثرثار ايرادات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدارة سدة سامراء: لا وجود لمخاطر فيضانية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكدت إدارة سدة سامراء، السبت، عدم وجود اي مخاطر فيضانية لهذا العام بعد ورود إيرادات باتجاه السدة.
وقال مدير سدة سامراء وناظم الثرثار كريم حسن حمادي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “العامين 2019 و2020 يعدان ضمن الاعوام متوسطة الإيرادات وليست أعواماً فيضانية كالسنوات السابقة”.
وأضاف حمادي: “وردت منظومة سدة سامراء وناظم الثرثار ايرادات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدارة سدة سامراء: لا وجود لمخاطر فيضانية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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