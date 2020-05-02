إدارة سدة سامراء: لا وجود لمخاطر فيضانية

2020/05/02 | 09:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت إدارة سدة سامراء، السبت، عدم وجود اي مخاطر فيضانية لهذا العام بعد ورود إيرادات باتجاه السدة.وقال مدير سدة سامراء وناظم الثرثار كريم حسن حمادي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “العامين 2019 و2020 يعدان ضمن الاعوام متوسطة الإيرادات وليست أعواماً فيضانية كالسنوات السابقة”.وأضاف حمادي: “وردت منظومة سدة سامراء وناظم الثرثار ايرادات […]

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