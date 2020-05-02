نادال يحفز عشاقه ومتابعيه ضد كورونا

2020/05/02 | 10:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بعث الإسباني رافائيل نادال، المصنف الثاني عالمياً، بين لاعبي التنس المحترفين، برسالة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يحفز فيها عشاقه ومتابعيه ويؤكد أن المجتمع سيعود متحدا بمجرد تخطي هذه المرحلة الحرجة بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.وقال نادال في مقطع فيديو يضم أجزاء من مباريات له ولطلبة أكاديميته للتنس “سنعود لنبقى سويا وستكون هذه […]

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