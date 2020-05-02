الكاظمي : العملية التي نفذها داعش هي محاولة لاستثمار التناحر السياسي الذي يعرقل تشكيل الحكومة

2020/05/02 | 10:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أصدر رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، صباح اليوم السبت، بيانا استنكر فيه الاعتداء الاجرامي لداعش على عدد من النقاط الأمنية في محافظة سامراء، وجاء في بيانه، "ان العملية التي نفذتها زمر الارهاب الاجرامية ، انما تمثل محاولة يائسة لاستثمار حالة التناحر السياسي التي تعرقل تشكيل الحكومة للقيام بواجبها الوطني في حماية امن المواطنين وملاحقة الارهاب على امتداد الوطن" وكان نص البيان الذي اصدره الكاظمي..بسم الله الرحمن الرحيموَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ صدق الله العلي العظيمببالغ الحزن والفخر تلقينا نبأ استشهاد ثلة من ابطال الحشد الشعبي وهم يدافعون عن وطنهم في مواجهة عصابات داعش في مناطق مكيشيفة وبلد شمال بغداد.ونحن اذ نعزي الشعب العراقي وعوائل الشهداء باستشهاد هؤلاء الابطال ، فأننا نعاهدهم على ملاحقة زمر الارهاب اينما فروا وستكون نهايتهم قريبة على يد ابناء العراق من ابطال قواتنا المسلحة وحشدنا الباسل.ان العملية التي نفذتها زمر الارهاب الاجرامية ، انما تمثل محاولة يائسة لاستثمار حالة التناحر السياسي التي تعرقل تشكيل الحكومة للقيام بواجبها الوطني في حماية امن المواطنين وملاحقة الارهاب على امتداد الوطن ، وهي محاولات تتطلب المزيد من المسؤولية في تعاطي القوى السياسية المختلفة مع ملف تشكيل الحكومة بعيداً عن روح الاستئثار والتحاصص التي ثبُت انها لاتؤسس للاستقرار السياسي والامني الناجز.تغمد الله الشهداء برحمته الواسعة ، ونسأله ان يمن على الجرحى بالشفاء العاجل، انه سميع مجيب

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