البنك المركزي العراقي يصدر توضيحا بشأن تداول اعتمادات لمصارف لبنانية

2020/05/02 | 10:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أصدر البنك المركزي، توضيحا بشأن الانباء التي تحدثت حول عمليات تداول لاعتمادات تجري لصالح مصارف لبنانية.وذكر بيان للبنك المركزي تلقته “يس عراق” انه “يجري في هذه الأيام تناقل اخبار وبيانات وأرقام غير دقيقة، حول عمليات تداول لاعتمادات تجري لصالح مصارف لبنانية، من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية.واوضح، ان “جميع المبالغ […]

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