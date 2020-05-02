الشركات النفطية تلجأ لتخزين النفط بكهوف الملح وعربات القطارات

2020/05/02 | 10:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجبر انهيار أسعار النفط وقلة الطلب عليه وارتفاع نسبة الكميات المنتجة، الشركات المنتجة على تخزين إنتاجها في كهوف الملح بالسويد والنرويج وعربات القطارات في شيكاغو.حيث وجدت شركات النفط في أماكن التخزين هذه حلا للتخلص من الأسعار الباهظة لأماكن التخزين المتداولة.فبحسب تقرير لصحيفة Financial Times البريطانية، فإن شركات النفط توجهت إلى أماكن تخزين كانت […]

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