وزير الزراعة يكشف عن تلقي العراق طلبا من روسيا لاستيراد التمور والثوم

2020/05/02 | 10:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادكشف وزير الزراعة صالح الحسني، اليوم السبت، عن تلقي العراق طلبا من روسيا لاستيراد التمور والثوم، فيما أشار إلى تصدير العراق 170 الف طن من التمر الى الهند خلال الموسم الماضي.وقال الحسني، إن “وزارة الزراعة تلقت طلبات من روسيا لاستيراد التمر والثوم من العراق”، مشيرا إلى أن “هناك اقبالا على المحاصيل الزراعية من […]

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