الحشد الشعبي يواصل جهوده لكشف ملابسات اغتيال النقيب “ايسر العزاوي” في ناحية يثرب

2020/05/02 | 10:07 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الحشد الشعبي،امس الجمعة، ضرورة كشف ملابسات اغتيال النقيب “ايسر علي محمد العزاوي” في ناحية يثرب بمحافظة صلاح الدين.وذكر إعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى ان اللواء 41 بالحشد الشعبي عقد اجتماعا مع شيوخ عشائر منطقة ال بوجيلي في ناحية يثرب بحضور شخصيات أمنية وسياسية إثر اغتيال النقيب المغدور( أيسر علي محمد العزاوي

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