وزير الداخلية يأمر قادة الوزارة بالاهتمام بشكاوى المنتسبين وتقديم موقف دوري بالمعالجات

2020/05/02 | 10:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ترأس وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، السبت، اجتماعاً موسعاً بحضور وكلاء الوزارة وقادة التشكيلات كافة للتباحث حول مختلف المواضيع التي تتعلق بطلبات وشكاوى المنتسبين ووضع الحلول المناسبة لها.وذكر بيان للوزارة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “الوزير أمر قادة تشكيلات الوزارة بإيلاء حالات شكاوى ومناشدات المنتسبين أهمية قصوى ، مؤكداً على أهمية تحقيق الاستجابة […]

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