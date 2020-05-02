اسماء المرشحين لكابينة الكاظمي الوزارية

2020/05/02 | 10:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر سياسي عراقي الجمعة، عن اسماء المرشحين لكابينة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الوزارية....

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