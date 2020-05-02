نائب عراقي يحذر من قرار امريكي سينفذ بالصيف

2020/05/02 | 10:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية العراقية النائب كريم عليوي من قرار امريكي سينفذ بالصيف في العراق....

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