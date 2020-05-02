تقرير: انخفاض عائدات العراق يثير المخاوف من حدوث أزمة اقتصادية

2020/05/02 | 10:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكدت تقرير لوكالة الاسوشيتد برس ان انخفاض عائدات الايرادات النفطية في العراق تثير المخاوف من حدوث انهيار اقتصادي في البلاد نتيجة العجز الكبير في الميزانية .وذكر التقرير الذي ترجمته /المعلومة/ انه “وبحسب وزارة النفط العراقية فقد انخفضت عائدات العراق النفطية في شهر نيسان الماضي بسبب الانهيار التاريخي لاسعار النفط ما أثار […]

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