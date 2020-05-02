الجربا: كابينة الكاظمي حزبية والوزارات لم تحسم بعد

2020/05/02 | 10:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد رئيس كتلة المشروع العربي النائب أحمد الجربا، السبت، أن جلسة منح الثقة ستعقد نهاية الاسبوع الحالي، مشيرا الى أن كابينة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي “حزبية” ولم تحسم بعد.وقال الجربا في تصريح لـ/المعلومة/، إن “جلسة منح الثقة ستعقد نهاية الاسبوع الحالي أي في يومي الاربعاء او الخميس”، مشيرا ان “الوزارات بصورة عامة […]

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