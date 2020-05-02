2020/05/02 | 10:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشار النائب عن كتلة الصادقون النيابية نعيم العبودي، الى ان دم رجال الله في الأرض يتصدر من جديد بالدفاع عن العراق.وقال العبودي في تغريدة على منصة تويتر وأطلعت عليها “العهد نيوز” اليوم السبت، ما نصه “من جديد… يتصدر دم رجال الله في ‎الحشد الشعبي المقدس المشهد إلى جانب القوات الأمنية العراقية، ويسطّر مواجهة بطولية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نعيم العبودي: دم رجال الله في الحشد الشعبي يتصدر من جديد بالدفاع عن العراق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نعيم العبودي: دم رجال الله في الحشد الشعبي يتصدر من جديد بالدفاع عن العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).