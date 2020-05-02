الحشد الشعبي يمنع سيناريو شبيه بسيناريو احتلال الموصل

2020/05/02 | 10:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص يثبت الحشد الشعبي مرة اخرى، بانه صمام امان العراق، وان من يتطاير املا في هذه الفترة، والسعي لحل الحشد الشعبي، ما هو الا خائن يريد ايقاع العراق بمستنقع الارهاب من جديد.فالحشد الشعبي اثبت مرة اخرى، بانه يعيش في عالم آخر ليس العالم الذي يعيشه الجميع، المنشغلون بمشاكل السياسة وارهاصاتها وتداعياتها، […]

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