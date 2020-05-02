صحة النجف: لا إصابات بكورونا اليوم بعد فحص 183 عينة مشتبه بها

2020/05/02 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-النجف

أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، السبت (02 أيار 2020)، عدم تسجيل اية إصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم بع...





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