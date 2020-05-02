2020/05/02 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

تجاوزت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في العالم، اليوم السبت، سقف 3.3 مليون حالة، في حين تقترب حصيل...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( كورونا.. الوفيات تقترب من ربع مليون والإصابات تتجاوز حاجز الـ 3.3 مليون حول العالم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( كورونا.. الوفيات تقترب من ربع مليون والإصابات تتجاوز حاجز الـ 3.3 مليون حول العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).