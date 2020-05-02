الصحة تحذر من حالة تشكل خطراً بسرعة انتشار كورونا وزيادة الإصابات في العراق

2020/05/02 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

كشفت وزارة الصحة والبيئة، السبت (02 ايار 2020) ان الكثير من الحالات المصابة بفيروس كورونا لم تظهر عليها أعراض الوباء، محذرة من انتشاره بسرعة كبيرة وارتفاع أعداد المصابين.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في تصريح صحفي، إن "أغلب حالات الاصابة المكتشفة بفيروس كورونا لم تظهر عليها أعراض المرض، وهو ما يشكل خطراً بسرعة انتشار هذا المرض وزيادة أعداد المصابين".

وأضاف، أن "90 بالمائة من الحالات الموجبة تم تشخصيها خلال عمليات المسح الميداني"، محذراً من "مغبة استمرار كسر حظر التجوال، وعدم الالتزام بشروط الوقاية".

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أنَّ "الوزارة تؤكد على الجهات المعنية بضرورة تكثيف إجراءاتها في فرض حظر التجوال ومحاسبة المقصرين".

وأكد البدر أنَّ "عدم التزام المواطن بتعليمات الوزارة يعدُّ جريمة يعاقب عليها القانون بتهمة تعريض الصحة العامة للخطر".

ولفت إلى أن "الوزارة اصدرت من خلال خلية الازمة العديد من القرارات وشروط الوقاية، وأسهمت في تحقيق نتائج جيدة على مستوى خفض الإصابات، إلا أنَّ التراخي في تطبيق القرارات الآن يحتاج الى متابعة بشكل دقيق من قبل الجهات المعنية ومحاسبة شديدة".

وسجلت وزارة الصحة العراقية، أمس الجمعة، 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم المحافظات، وارتفع مجموع الإصابات بكورونا إلى 2153 حالة، فيما سُجلت 94 حالة وفاة، وتماثل 1414 شخصاً للشفاء التام.

بغداد اليوم- متابعة

تجاوزت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في العالم، اليوم السبت، سقف 3.3 مليون حالة، في حين تقترب حصيلة الوفيات من ربع مليون شخص.

وأفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية التي تعتبر مرجعا لتتبع انتشار الفيروس في العالم، بأن

بغداد اليوم-النجف

أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، السبت (02 أيار 2020)، عدم تسجيل اية إصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم بعد فحصها 183 عينة مشتبه بها.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نعلن للأخوة المواطنين عن قيام مختبر ال

بغداد اليوم-متابعة

أكدت صحيفة فرنسية، السبت، أن امرأة فرنسية تبلغ من العمر 106 أعوام تمكنت من قهر فيروس كورونا والتعافي منه، خلافا للمعتقد السائد أن المتقدمين في العمر هم أكثر عرضة للموت بهذا الفيروس.

وذكرت الصحيفة "لو باريزيان"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصحة تحذر من حالة تشكل خطراً بسرعة انتشار كورونا وزيادة الإصابات في العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصحة تحذر من حالة تشكل خطراً بسرعة انتشار كورونا وزيادة الإصابات في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).