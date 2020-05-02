الصحة العالمية ترد على ترامب: كورونا طبيعي المنشأ

2020/05/02 | 10:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كررت منظمة الصحة العالمية، التأكيد على أن فيروس كورونا الجديد من أصل طبيعي، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه شاهد أدلة على أنه صُنع في مختبر صيني.ويعتقد العلماء أن الفيروس القاتل انتقل من حيوان إلى البشر، عندما ظهر في الصين أواخر العام الماضي، وربما من سوق في ووهان يبيع الحيوانات البرية […]

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