مدرب اسباني: نيمار سيسحب البساط من تحت أقدام ميسي ورونالدو

2020/05/02 | 10:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرى المدرب الإسباني أوناي إيمري، أن اللاعب البرازيلي نيمار الذي سبق له تدريبه في موسم اللاعب الأول مع فريق باريس سان جيرمان، بإمكانه “سحب البساط” من تحت أقدام كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وأن يصبح أفضل لاعب في العالم.وقال إيمري في بث مباشر عبر انستغرام، إن “العام الذي قضيته معه كان رائعاً، […]

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