كوريا الشمالية تنشر صوراً لأحدث ظهور لزعيمها كيم جونغ-اون بعد شائعات موته

2020/05/02 | 10:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيول, – (أ ف ب) – نشرت وسائل الإعلام الرسميّة في كوريا الشمالية السبت صورًا لأحدث ظهور للزعيم كيم جونغ-أون، بعد ثلاثة أسابيع من التكهّنات التي سرت بشأن وضعه الصحّي.وكانت وكالة الأنباء المركزيّة الكوريّة الشماليّة أفادت في وقت سابق السبت، بأنّ الزعيم البالغ من العمر نحو 35 عاماً افتتح مصنعًا للأسمدة في […]

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