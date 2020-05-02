كندا تحظر 1500 نوع من  الأسلحة الهجومية .. و زعيم المعارضة ينتقد قرار ترودو

2020/05/02 | 10:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مونتريال-(أ ف ب) – أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الجمعة حظراً فوريّاً للأسلحة الهجوميّة، بعد أقلّ من أسبوعين على أسوأ عمليّة إطلاق نار شهدتها كندا وأودت بحياة 22 شخصاً الشهر الفائت.وقال ترودو في مؤتمره الصحافي اليومي “صُمّمت هذه الأسلحة لغرض واحد فقط، هو قتل أكبر عدد من الناس في أقصر فترة زمنيّة ممكنة”، […]

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