قنبر : العراق ليس بإمكانه الانتصار على تنظيم داعش من دون اميركا

2020/05/02 | 10:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..يرى السياسي العراقي، انتفاض قنبر، ان العراق ليس بإمكانه الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي من دون الولايات المتحدة الأميركية.وكانت قوات الحشد الشعبي قد تعرضت لهجوم من قبل تنظيم داعش في منطقة المكيشفية في محافظة صلاح الدين، فجر اليوم السبت، الامر الذي خلف 10 شهداء واصابتين في صفوف الحشد.وقال قنبر في تغريدة له […]

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