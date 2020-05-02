مقتل 17 سجيناً فنزويلي اثناء محاولتهم الهرب خلال أعمال شغب

2020/05/02 | 10:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد تقرير عسكري، بأن 17 سجينا على الأقل في سجن فنزويلي قتلوا الجمعة، أثناء محاولتهم الهرب خلال أعمال شغب.وذكر تقرير الحرس الوطني أن جنودا أطلقوا النار على مجموعة من السجناء المسلحين خلال محاولتهم الهروب من المدخل الرئيسي لسجن لوسيانوس بولاية بورتوجيزا بوسط البلاد.وأضاف أن ضابطا يحمل مكبرا للصوت تفاوض بعد ذلك مع السجناء […]

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