موسم كورونا، الموسم الامثل للصفقات المفاجأة! الخلاف على من يدفع الثمن، وليس على المبدأ. - سعيد علام

2020/05/02 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_علام فجأة، وبدون مقدمات، وعلى العكس تماماً من السياق السابق، ادلى المسئول الاول، دستورياً، عن الاعلام المصرى، مكرم محمد احمد، بتصريح "مدهش" خلال لقاء تلفزيونى له، ووجه الاندهاش، ليس فقط مضمون التصريح، بل ايضاً، موقع "مكان" التصريح!، تصريح يوجه فيه مكرم، اتهام مباشر وصريح لنظام الرئيس السيسى بانه "يكمم الافواه، ومخوف الناس من انها تقول رأيها"!،(1) واين قال هذا التصريح المدهش؟!، قاله، فى واحد من اقرب ......





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