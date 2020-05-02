الجوع والفقر والعوز دفعت بعض العوائل أن تبيع أطفالها - فلاح أمين الرهيمي

2020/05/02 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي أنا لا أملك في هذه الدنيا سوى الاسم الأول والأخيرإنسان ...



إنسان ...



إنسان أهلي وعشيرتي هذه الأرضمسقط رأسي مدينة الأحزان وطني الضائع في وادي النسيان يا وطني هل نغمض العين حتى لا نرى جرحك ؟ يا وطني هل نغلق الفم لكي لا ننطق باسمك ؟ يا وطني هل نصم الإذن حتى لا نسمع صراخك ؟ أنا متأكد لست العراقي الوحيد الذي فاضت عيونه بالدموع وهو يشاهد الخبر المؤلم من على شاشات التلفزة ......





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