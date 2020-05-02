إيران ترسل برقيات لدول بينها العراق بشأن كورونا

2020/05/02 | 10:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، استعداد القوات المسلحة لنقل خبراتها في مجال مكافحة فيروس كورونا الى دول المنطقة.

جاء ذلك في برقيات وجهها الى وزراء الدفاع ورؤساء اركان القوات المسلحة في دول المنطقة.

وفي هذه البرقيات التي وجهها الى وزراء الدفاع ورؤساء اركان القوات المسلحة في دول العراق وجمهورية اذربيجان وافغانستان وباكستان وعمان وقطر والكويت وسوريا ولبنان، اشار اللواء باقري الى "نجاحات" ايران في مواجهة فيروس كورونا.

وقال اللواء باقري بحسب وكالة "فارس" الرسمية الايرانية اليوم السبت ان "القوات المسلحة الايرانية على استعداد لتبادل ونقل الخبرات المكتسبة لمسؤولي الدول الصديقة والشقيقة".

واكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية كذلك بان عدم المواجهة الصحيحة والعلمية لهذا المرض يمكنه الاسراع بتفشيه وان يعرّض صحة شعب للخطر وقال، ان اداء الجمهورية الاسلامية الايرانية الناجح في السيطرة على هذا الفيروس يمكنه تمهيد السبيل في هذا المجال للشعوب الاسلامية الاخرى والدول الصديقة والشقيقة.

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