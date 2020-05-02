الهاشمي ردا على هجوم داعش .. لم يقاتل بهذا التكتيك منذ نيسان لعام 2019

2020/05/02 | 10:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اكد الخبير الاستراتيجي، هشام الهاشمي، أن تنظيم داعش الإرهابي لم يقاتل بهذا التكتيك منذ شهر نيسان لعام 2019.وقال الهاشمي في تغريدة على “تويتر” تابعتها المستقلة اليوم السبت ، ” يعتبر هذا الهجوم النوعي لفلول داعش منذ نيسان عام 2019 ، حين لم يقاتل بهذا التكتيك الا في معارك شرق الفرات السوري”.وأضاف “فلول […]

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