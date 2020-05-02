النجف تعلن خلوها من مصابين بكورونا اليوم

2020/05/02 | 10:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن مدير صحة النجف عن عدم تسجيل إصابة بجائحة كورونا اليوم السبت بالمحافظة .واشار رضوان الكندي الى ان “مختبر الصحة العامة في المحافظة قام بإجراء 183 فحصا لحالات مشتبه بها من ضمنها 51 نموذجا من عينات الحجر في ضيافة الدائرة و47 فحصا من عينات الفحص العشوائي”.واضاف” وتبين من خلال الفحوصات […]

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