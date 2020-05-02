بعد اختفاء مريب.. كيم يظهر وسط

2020/05/02 | 10:41 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثارت تكهنات بشأن صحة كيم بعد غيابه عن احتفالات الذكرى السنوية لميلاد مؤسس البلاد وجده كيم إيل سونغ منتصف الشهر الماضي - صورة: فرانس برس

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