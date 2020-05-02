بالصور | بالكايتي تحبس الأنفاس وترسم لوحة بديعة في كوردستان

2020/05/02 | 10:41 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقع بالكايتي ضمن جومان وهو أحد أقضية أربيل عاصمة إقليم كوردستان - صورة: كوردستان 24

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