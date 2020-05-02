النفط يكبد إكسون خسائر بملايين الدولارات

2020/05/02 | 10:44 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تكبدت شركة إكسون موبيل خسائر بلغت 610 مليون دولار منذ بداية العام من جراء انهيار أسعار النفط، كما تراجعت أسهم الشركة 2.4 بالمئة إلى 45.27 دولاراً في تعاملات ما قبل السوق.

وأوضح عملاق الشركة النفطية الأميركية أن أسعار النفط الخام تراجعت بشكل كبير بسبب إشباع السوق النفطية وتأثير تفشي جائحة فيروس كورونا على الطلب العالمي.

وخفضت الشركة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 30 بالمئة إلى حوالي 23 مليار دولار لعام 2020 كما ستقلص نفقات التشغيل بنسبة 15 بالمئة.

وتأتي تحركات إكسون في أعقاب انخفاض غير مسبوق في أسعار النفط مع تراجع العقود الآجلة الأميركية مؤقتاً إلى المنطقة السلبية في أبريل وسط وفرة المعروض التي ملأت المخزونات التجارية الأميركية تقريباً.

وأعرب الرئيس التنفيذي دارين وودز عن أمله في عودة أسعار النفط للارتفاع.



وقال: "بينما نواجه هذه الأوقات الصعبة، فإننا لا نغفل عن الأساسيات طويلة المدى التي تقود أعمالنا.

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