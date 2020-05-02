صحة النجف تعلن عدم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم

2020/05/02 | 10:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت دائرة صحة النجف الأشرف، اليوم السبت، عدم تسجيلها إصابات جديدة بفيروس كورونا.

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