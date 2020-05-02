المتحدث باسم الصحة: عدم التزام المواطن بتعليمات الوزارة يعد جريمة يعاقب عليها القانون

2020/05/02 | 10:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق باسم وزارة الصحة سيف البدر، السبت، أن عدم التزام المواطن بتعليمات الوزارة يعد جريمة يعاقب عليها القانون.وجدد الناطق باسم الوزارة، تحذيره “من مغبة استمرار كسر حظر التجوال، وعدم الالتزام بشروط الوقاية”، مشيراً الى أنَّ “الوزارة تؤكد الجهات المعنية بضرورة تكثيف إجراءاتها في فرض حظر التجوال ومحاسبة المقصرين”.وأكد البدر أنَّ “عدم التزام المواطن بتعليمات […]

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