قائمة بأسماء مرشحي كابينة المكلف مصطفى الكاظمي مع السير الذاتية

2020/05/02 | 10:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت “المستقلة” على قائمة مسربة بأسماء مرشحي كابينة المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي، مع معلومات عن كل مرشح، وذلك وفقاً لنص ما ورد من مصادر سياسية أكدت أنها تسلمت تلك القائمة من المكلف.

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