صحيفة : السعودية تدرس عدم مشاركة المنتخب الأول في بطولة غرب آسيا

2020/05/02 | 11:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدرس الاتحاد السعودي لكرة القدم، استبعاد المنتخب الأول من المشاركة في بطولة غرب آسيا المقرر إقامتها في الإمارات خلال شهر كانون ثان/يناير المقبل.وذكر تقرير نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” أن الاتحاد السعودي ينتظر معرفة مصير بقية المنافسات الأكثر أهمية ويأتي في مقدمتها النسخة الحالية من بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان و دور المجموعات بدوري […]

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