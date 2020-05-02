2020/05/02 | 11:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بالرغم من زعم علماء صينيين بأن لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد قد يكون متاحا هذا الصيف،قال خبراء إن توفر لقاح للفيروس سيأخذ وقتا أطول، بل منهم من أكد “أننا لن نرى لقاحا ضد كوفيد- 19 قبل سنة 2036″، وفق ما أوردته الطبعة الإيرلندية لصحيفة “ذا صن” البريطانية.ويتسابق الباحثون لإيجاد لقاح للفيروس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبراء يطرحون خطوات إنتاج لقاح لفيروس كورونا: لا لقاح قبل عام 2036) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبراء يطرحون خطوات إنتاج لقاح لفيروس كورونا: لا لقاح قبل عام 2036) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).