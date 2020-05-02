ترجيحات نيابية بعقد جلسة التصويت منتصف الأسبوع الحالي

2020/05/02 | 11:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رجح النائب عن تيار الحكمة النيابية ستار الجابري، السبت، عقد الجلسة المخصصة للتصويت على تشكيلة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي منتصف الاسبوع الحالي، مشيرا إلى أن جميع القوى السياسية فوضت الكاظمي اختيار كابينته الوزارية وفق شروط.وقال الجابري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “جميع القوى السياسية فوضت الكاظمي اختيار كابينته الوزارية لكنها اشترطت عرض الأسماء […]

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