دراسة جديدة.. الصيام أفضل نظام غذائي لإطالة العمر

2020/05/02 | 11:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت دراسات جديدة إلى أن الصيام يزيد العمر المتوقع ويؤدي إلى انخفاض ضغط الدم ومستويات الدهون في الدم ومعدلات ضربات القلب.وفي تقريرها الذي نشرته صحيفة “ديلي إكبرس” البريطانية، قالت الكاتبة كاتريلا تورين إن عيش الشخص لمدة أطول من العمر يعتمد على نظامه الغذائي، حيث ثبت أن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن من شأنه أن يساعد […]

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