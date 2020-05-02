كاتبة : 4 أسباب تفسر لماذا يأكل الشعب الصيني الخفافيش والحيوانات الأخرى

2020/05/02 | 11:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدثت الكاتبة الصينية جيسكا نوفيا، عن الأسباب التي تدفع الشعب الصيني لأكل كل شيء حتى الحيوانات الضارة.كتبت نوفيا في مقال عبر موقع “جولد ثريد”: “هناك نكتة عن شعب الكانتونيين الصيني، تقول إن كل ما هو على أربعة أرجل، وليس مائدة، يمكن للكانتوني أن يأكله.وكذلك كل ما هو بجناحين وليس طائرة، وكل ما يسبح […]

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