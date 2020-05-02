2020/05/02 | 11:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، في رسالة منفصلة الى وزراء دفاع ورؤساء هيئات اركان القوات المسلحة في دول المنطقة، استعداد القوات المسلحة الإيرانية لنقل خبراتها في مكافحة كورونا الى دول المنطقة.وقال باقري، في رسائله إلى وزراء الدفاع ورؤساء أركان العراق وأذربيجان وأفغانستان وباكستان وعمان وقطر والكويت وسوريا ولبنان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الأركان الإيراني: مستعدون لنقل خبراتنا للعراق في مجال مكافحة “كورونا”) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الأركان الإيراني: مستعدون لنقل خبراتنا للعراق في مجال مكافحة “كورونا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).