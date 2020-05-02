الصحة العالمية : 4دولة عربية قد تتعرض لـ كارثة صحية بسبب فيروس كورونا

2020/05/02 | 11:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت منظمة الصحة العالمية من تدهور الأوضاع الوبائية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد في الدول ذات الأنظمة الصحية الضعيفة والتي تشهد نزاعات عسكرية مستمرة، بينها 4 بلدان عربية.وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي عقده امس الجمعة، أن الجائحة لا تزال حالة طارئة عامة على المستوى الدولي، معربا عن […]

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