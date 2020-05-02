الهند.. ارتفاع قياسي في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا

2020/05/02 | 11:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 2293 إصابة جديدة بفيروس كورنا خلال الـ24 ساعة الماضية، و71 حالة وفاة.وذكرت الوزارة في بيان، اليوم السبت: “تم تسجيل 2293 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 37336، كما تم تسجيل 71 حالة وفاة بسبب الفيروس ليصبح إجمالي الوفيات 1218، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس حتى […]

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