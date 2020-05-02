بعد خلوها لأيام.. فيروس كورونا يعود إلى كردستان وظهور حالات جديدة في أربيل

2020/05/02 | 11:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم السبت، تسجيل ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في أربيل.وذكرت الوزارة في بيان تلقته “يس عراق”، أن “ست إصابات جديدة بفيروس تم تسجيلها في أربيل، خمس منها لرجال، وحالة واحدة لامرأة”.وأمس الجمعة، أعلنت دائرة صحة إقليم كردستان، تسجيل إصابة بفايروس كورونا في محافظة […]

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