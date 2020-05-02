امانة بغداد : اجراء 509 حملة تعفير في عموم العاصمة

2020/05/02 | 11:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت امانة بغداد، السبت، عن اجراء ( 509 ) حملة تعفير وتعقيم للمدة من 10 من شهر اذار الماضي وحتى 1 من شهر آيار الجاري.وقالت الأمانة في بيان تلقت /المعلومة/، إن “ملاكاتها في دوائرها المختلفة قامت بـ ( 509 ) حملة تعفير وتعقيم للمدة من 10 من شهر اذار الماضي وحتى 1 من […]

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