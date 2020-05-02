النجباء تطالب الحكومة العراقية بالكشف عن تحركات القوات الاميركية

2020/05/02 | 11:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت حركة النجباء العراقية أنّ نقل أعداد كبيرة من الإرهابيين بينهم قيادات من جماعة داعش الوهابية إلى العراق مقدمة لمشروع أميركا الجديد لزعزعة استقر...

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