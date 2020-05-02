محطات عمالية - رشيد اسماعيل

2020/05/02 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_اسماعيل بعد مجزرة شباط الأسود ١-;-٩-;-٦-;-٣-;- ضد الشيوعيين واليسارين انقلب عبد السلام عارف على البعث في تشرين ١-;-٩-;-٦-;-٣-;- واستحوذ على السلطة لاصقا كل الجرائم البشعة بالبعث، ومخليا نفسه منها، بدأت مرحله من التأميمات على غرار ما حدث في مصر، وتم إعادة تشكيل النقابات العمالية وبدرجة ما تمثيل جزء من مصالح العمال، وانفتاح على بقية القوى، في هذه الاثناء لملمت القوى الشيو ......





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