الامن النيابية: العناصر الارهابية تخطط لهجمات مماثلة لمكيشيفة خلال شهر رمضان

2020/05/02 | 11:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداددعت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم السبت، قيادات الاجهزة الامنية الى اعادة النظر بالخطط العسكرية بالتزامن مع ارتفاع معدلات العمليات الارهابية، محذرة من تكرار العمليات الارهابية خلال الايام المقبلة.وقال عضو اللجنة جاسم الجبارة، إن “ما حصل من سيناريو في مكيشيفة بالتزامن مع هجمات في بعض مناطق صلاح الدين يلزم الجميع وخصوصا القيادة الامنية […]

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